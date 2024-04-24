Україну знову накрив пил із Сахари: чи є небезпека

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці.

Пил із Сахари сьогодні, 24 квітня, дістався до території України. Пил залишатиметься в атмосфері над країною до п'ятниці, 26 квітня, а потім відступить на схід. Атмосфера очиститься.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та показали супутниковий знімок.

Зазначає, що пил із Сахари, який ще вчора фіксували в Греції, швидше вимиватиметься з атмосфери через циклон і вологі повітряні маси, які наразі визначають погоду на більшій частині території країни.

"Це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Втім, в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими", наголосили в Укрігідрометцентрі.

Синоптики пояснюють, що на супутниковому зображенні пил позначено рожевим кольором. Він чітко прослідковується над південними та центральними областями, а також поширюється на північ.

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, вранці 24 квітня пішов "брудний" дощ у деяких областях. Зокрема, його могли спостерігати мешканці Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

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