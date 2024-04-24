На Миколаївщині пішов "брудний" дощ — синоптики назвали причину

Мешканці Миколаївської області вранці 24 квітня могли спостерігати "брудний" дощ. Циклон на Середземному морі 23 квітня виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

"Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами. Попередні висновки щодо якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано", — розповіли у центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, до України йде довгоочікуване потепління: коли температура підвищиться до +20°.

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