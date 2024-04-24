Угруповання військ "Сєвєр": що насправді росіяни готують для Харкова та Сум

Російські пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угруповання військ "Сєвєр", завданням якого є нібито окупація Харкова та Сум.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко, каже, що головна мета росіян не змінилася – це терор і нагнітання паніки. Сил для наступу у ворога немає.

"Удар по телевежі в Харкові – це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ – це залякування. Угруповання військ "Сєвєр" планується довести до 46 тисяч. Техніки – до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ", – наголосив керівник ЦПД.

За його словами, перша хвиля нагнітання паніки провалилася – харків‘яни не виїхали з міста.

"Зараз ворог активізувався перед травнем-червнем, лякає наступом, який неможливий. Вони можуть створити імітацію на кордоні, можуть бити ракетами, але наразі сил для наступу на Харків у них нема. Проте є ракети для терору. Їм потрібен порожній Харків. Потрібні порожні Суми та Чернігів. Вони знають, якщо у них вийде створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібна територія без українців, а поки українці у своїх містах, їх не вийде захопити", - наголосив Андрій Коваленко.

Також керівник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що "знову за основне джерело поширення дезінформації ворог використовує ТіkТоk, розганяючи відео саме там. Далі воно мігрує у Viber та Тelegram-канали".

Нагадаємо, вдень, 22 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі в Харкові. Загарбники влучили в об'єкт ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ зауважують, що навряд чи атака ворога була випадковою.

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