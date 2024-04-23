У Харківській області збільшили тривалість відключення світла

Ситуація з електроенергією в області - стабільна.

У вівторок, 23 квітня, на Харківщині збільшили тривалість відключення світла. Енергетики називають причиною погіршення погоди.

Про це повідомили у пресслужбі Харківобленерго.

"У зв'язку із похолоданням і, відповідно, збільшенням навантаження, графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину - до 4 годин", - повідомили в обленерго.

Своєю чергою, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону заявив, що в області ситуація щодо аварійних відключень електроенергії стабілізована.

Графік погодинних відключень електроенергії на 21-24 квітня. Фото: Харківобленерго.

"Жителі Харкова та прилеглих населених пунктів без світла у середньому не більше чотирьох годин на добу", наголосив він.

Тим часом в Міненерго інформують, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передавання вчора, 22 квітня, застосовувалися графіки відключень у Харківській області. У регіоні обмеження діють і сьогодні.

Крім того, на Харківщині з технологічних причин двічі відключалась високовольтна повітряна лінія. "Впродовж кількох годин її було включено в роботу. Причини відключення з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 квітня агресорка росіяни влучили ракетою по телевежі в Харкові. Внаслідок обстрілу в місті та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

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