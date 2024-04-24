Группировка войск "Север": что на самом деле россияне готовят для Харькова и Сум

Российские пропагандисты активно распространяют сообщения о создании группировки войск "Север", задачей которой является якобы оккупация Харькова и Сум.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко, говорит, что главная цель россиян не изменилась – это террор и нагнетание паники. Сил для наступления у врага нет.

"Удар по телебашне в Харькове – это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении – это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники – до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка будет существовать для сковывания части наших войск", — подчеркнул руководитель ЦПД.

По его словам, первая волна нагнетания паники провалилась – харьковчане не уехали из города.

"Сейчас враг активизировался перед маем-июнем, пугает наступлением, которое невозможно. Они могут создать имитацию на границе, могут бить ракетами, но пока сил для наступления на Харьков у них нет. Однако есть ракеты для террора. Им нужен пустой Харьков. Нужны пустые Сумы и Чернигов. Они знают, если у них получится создать панику, то это повлияет на общество. И также они знают, что им нужна территория без украинцев, а пока украинцы в своих городах, их не получится захватить", - отметил Андрей Коваленко.

Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что "опять за основной источник распространения дезинформации враг использует ТіkТоk, разгоняя видео именно там. Далее оно мигрирует в Viber и Тelegram-каналы".

Напомним, днем, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по телебашне в Харькове. Захватчики попали в объект ракетой Х-59. Воздушные силы ВСУ отмечают, что вряд ли атака врага была случайной.

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