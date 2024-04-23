Ракетный удар по телебашне в Харькове: в ВСУ рассказали детали

Удар по телебашне вряд ли был случайным.

Накануне, 22 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по телевизионной башне в Харькове. Тип ракеты, которую применил враг для атаки, устанавливают.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаша.

"Я не думаю, что так случайно могло случиться (попадания — Ред.). Еще и внутрь башни. Я думаю, что враг преследовал цель перебить связь, распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинских программ", — подчеркнул он. .

Евлаш заметил, что тип попавшей в башню ракеты сейчас уточняется. Специалисты рассматриваются разные версии, анализируя ее обломки. В частности, что враг использовал управляемую авиационную ракету.

Отметим, что глава Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что телебашня была повреждена в результате ракетных обстрелов Х-59.

Как сообщалось, днем 22 апреля РФ ударила по телебашне в Харькове. Верхняя ее часть отломилась и упала на землю. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет.

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