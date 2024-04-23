Оккупанты атаковали дронами южные области: куда целился враг

В ночь на вторник, 23 апреля, российские войска атаковали южные регионы Украины беспилотниками "Shahed-131/136". Враг направил несколько волн ударных БпЛА.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона", – отметили в ОК.

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 беспилотников: семь – в Одесской области и четыре – в Николаевской.

В Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилищному сектору. Также повреждены магазины и объекты инфраструктуры. В результате российской атаки пострадавших девять человек, из которых четверо – это дети.

Кроме того, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью во время боевой работы сил противовоздушной обороны произошло падение обломков сбитого Shahed. Была повреждена инфраструктура. Произошло возгорание торгового павильона. Пожар оперативно ликвидирован.

Также известно об одном потерпевшем мужчине в результате падения сбитого БплА в Очакове. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь

Как сообщалось, ночью 23 апреля Россия нанесла удары дронами и ракетами. Оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области и 16 дронами — из Чауды и Курской области.

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