Зеленский назвал следующие цели диктатора Путина после Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что после Украины следующими целями российского диктатора Владимира Путина станут страны Балтии. Впрочем, и это не предел.

Об этом украинский лидер заявил в интервью NBC News.

"Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. И не потому, что есть какая-то интересная идея, стратегия и т.д. А потому, что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза. Для этого – он не скрывает – хочет вернуть себе полностью силой"., войной все независимые бывшие республики Советского Союза", — подчеркивает Зеленский.

По его словам, кремлевского "фюрера" не интересует – "в НАТО они (страны – Ред.), или не в НАТО". Путин не боится стран Альянса, отмечает Зеленский.

"И потому это его стратегия. Безусловно, после балтийских государств под ударом будет и Польша и часть Германии", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, кого и почему боится Путин. Украинский лидер считает, что кремлевский диктатор очень слабый человек.

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