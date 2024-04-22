Зеленский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая

Кремль стремится к 9 мая, когда в РФ празднуют День победы во Второй мировой войне, захватить Часов Яр Донецкой области. Что больше – в июне враг хочет начать наступление.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", — подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что военным пока не хватает техники и артиллерийских снарядов, чтобы отбивать российские атаки у Часового Яра.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов", — сообщил президент.

Глава государства заявил, что Украина готовится к возможному российскому наступлению и жду ответную помощь от Соединенных Штатов. По его словам, если американцы вовремя передадут оружие, то ВСУ смогут разбить планы оккупантов по поводу летнего наступления.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что следующие цели армии РФ после оккупации Часовго Яра – это Краматорск, Славянск и Константиновка. Оккупанты стремятся идти дальше, чтобы выйти на админграницы Донецкой области.

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