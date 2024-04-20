Наступление на Часов Яр: эксперт назвал следующие цели армии РФ

Армия Российской Федерации пытается захватить Часов Яр в Донецкой области. Этот город оккупанты стремятся использовать в качестве плацдарма, чтобы начать наступление на Краматорск, Славянск и Константиновку.

Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Враг с флангов, особенно в районе Ивановского, Андреевки, Клещиевки очень пытается перехватить инициативу. Это связано с Часовым Яром. Враг пытается отодвинуть наши войска на том направлении, где мы в свое время освободили территорию. Наступая на Часов Яр, для врага крайне важно сделать плацдарм для наступления как по флангам, так и в лоб", — подчеркнул эксперт.

После захвата Часового Яра оккупанты стремятся идти дальше, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. В частности, россияне хотят двигаться в северном направлении — в район Краматорска и Андрушковки, а на южном направлении — в Угледар, Курахово и Покровск.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко отмечал, что армия РФ наступает. Впереди для Украины – тяжелый период. Более того — два последних месяца весны будут решающими.

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