Армия РФ наступает: военный эксперт предупреждает о тяжелом периоде впереди

Армия Российской Федерации продвигается дальше. Впереди для Украины тяжелый период. Что больше – два последних месяца весны будут решающими.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Сейчас враг неустанно наступает. В этой ситуации мы четко видим – кто и как из союзников нам помогает. Потому что от этой помощи зависят дальнейшие действия ВСУ. Могу сказать, что нас ждет очень тяжелый период – апрель и май будут решающими. Это именно то время, когда должны быть приняты важные решения, но самое главное, чтобы обещания наших союзников по поставкам вооружения и военной техники становились реальностью», — подчеркнул он.

Романенко отмечает, что "без помощи союзников нам не одолеть врага". Ведь собственным ВПК Украина закрывает лишь до 10% потребности Сил обороны. Пока Америки колеблются с помощью, а в Европе нет потенциала, чтобы в полном объеме перекрыть возможности того, чем нам могут помочь США.

Такой ситуацией в Украине пользуются в Москве, ведь у врага "слаженно работает разведка".

"Путин все это прекрасно знает и видит. Российский диктатор по максимуму пытается использовать для себя эту критическую ситуацию. Поэтому концентрируется на фронте, чтобы достичь хоть каких-либо преимуществ на восточном и южном направлениях. Когда на фронте перемен нет, враг совершает воздушные удары по мирным городам". Сейчас его цель – критическая инфраструктура Украины", — добавил Игорь Романенко.

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