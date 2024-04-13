Армия РФ оккупировала еще одну деревню в Донецкой области: карта DeepState

Россияне имеют продвижение на этом участке фронта.

Армия агрессорки Российской Федерации оккупировала Богдановку – это село в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Богдановку и продвинулся возле Временного Яра, Новокалинового и Тоненького", — говорится в сообщении.

Карта: DEEPSTATE

К слову, в утренней сводке Генштаба 13 апреля о Богдановке речь не идет. В ВСУ сообщили о 33 отраженных атаках на Бахмутском направлении.

Как сообщалось, аналитики ISW в своем новом отчете подчеркивают, что под Временным Яром продолжаются ожесточенные бои. Однако подтвержденных изменений в линии фронта нет. Бои также продолжались к востоку от Временного Яра — возле Ивановского и юго-восточнее города — возле Клещиевки.

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