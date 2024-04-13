Армія РФ окупувала ще одне село у Донецькій області: мапа DeepState

Росіяни мають просування на цій ділянці фронту.
Армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку - це село у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького", - йдеться у повідомленні.
До слова, у ранковому зведенні Генштабу 13 квітня про Богданівку не йдеться. У ЗСУ повідомили про 33 відбиті атаки на Бахмутському напрямку.
Як повідомлялося, аналітики ISW у своєму новому звіті наголошують, що під Часовим Яром тривають запеклі бої. Однак підтверджених змін лінії фронту немає. Бої також тривали на схід від Часового Яру - біля Іванівського та на південний схід від міста - біля Кліщіївки.