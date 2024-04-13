Армія РФ окупувала ще одне село у Донецькій області: мапа DeepState

Армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку - це село у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького", - йдеться у повідомленні.

Мапа: DEEPSTATE

До слова, у ранковому зведенні Генштабу 13 квітня про Богданівку не йдеться. У ЗСУ повідомили про 33 відбиті атаки на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялося, аналітики ISW у своєму новому звіті наголошують, що під Часовим Яром тривають запеклі бої. Однак підтверджених змін лінії фронту немає. Бої також тривали на схід від Часового Яру - біля Іванівського та на південний схід від міста - біля Кліщіївки.

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