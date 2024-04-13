ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1030 осіб. Від початку повномасштабної агресії вони становлять уже 452 760 солдатів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 452 760 (+1030)

танків - 7169 (+23)

бойових броньованих машин - 13745 (+47)

артилерійських систем - 11518 (+32)

РСЗВ - 1045 (+3)

засобів ППО - 756 (+1)

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40)

крилатих ракет - 2088 (+1)

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 15396 (+57)

спеціальної техніки - 1893 (+5)

Раніше розвідка повідомила, що Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію з Далекого Сходу.

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