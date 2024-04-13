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ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ знищили 23 танки, 47 ББМ та 32 артилерійські системи.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1030 осіб. Від початку повномасштабної агресії вони становлять уже 452 760 солдатів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 452 760 (+1030) 
  • танків - 7169 (+23) 
  • бойових броньованих машин - 13745 (+47) 
  • артилерійських систем - 11518 (+32) 
  • РСЗВ - 1045 (+3) 
  • засобів ППО - 756 (+1) 
  • літаків - 347 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40)
  • крилатих ракет - 2088 (+1)
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15396 (+57) 
  • спеціальної техніки - 1893 (+5)

Раніше розвідка повідомила, що Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію з Далекого Сходу.

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