Під Часовим Яром тривають запеклі бої - ISW

Позиційні бої тривають по всій лінії фронту.

Про це йдеться у звіті ISW.

Під Часовим Яром тривали запеклі бої, однак підтверджених змін лінії фронту немає.

Зокрема, російські мілблогери стверджували, що окупанти просуваються на околиці мікрорайону Канал (східний Часів Яр) і до Калинівки від Богданівки (обидва на північний схід від Часового Яру). В РФ також кажуть, що частини російської 98-ї дивізії ВДВ наступають на південно-східну околицю Часового Яру.

Бої також тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Раніше аналітики повідомили, що головною причиною активізації російської авіації, яка скидає авіабомби на позиції сил ЗСУ, став дефіцит систем протиповітряної оборони. Це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

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