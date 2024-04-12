Росія може захопити Часів Яр через нестачу ППО у ЗСУ

Україні доводиться обирати між захистом міст у тилу та прикриттям активних районів на передовій.

Головною причиною активізації російської авіації, яка скидає авіабомби на позиції сил ЗСУ, став дефіцит систем протиповітряної оборони.

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У звіті Інституту вивчення війни вказується, що це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

Аналітики послались на інтервʼю голови МЗС Дмитра Кулеби, в якому він заявив, що ЗСУ потрібні ЗРК Patriot для захисту населених пунктів і прифронтових територій від балістичних ракет.

Експерти зазначили, що регулярні удари Росії змусили українське керівництво обирати між захистом міст у тилу та прикриттям активних районів на передовій.

Аналітики пишуть, що РФ користується ослабленою ППО України, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України. Водночас російські війська використовують авіацію для ударів по позиціях ЗСУ, щоб повільно, але просуватися вперед.

"ISW продовжує оцінювати, що розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які війська РФ тактично використовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля міста Часів Яр", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили варіанти постачання додаткових систем ППО Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО.

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