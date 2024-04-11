12 квітня — яке церковне свято, навіщо "замовляти" воду на Василя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 квітня, в православному календарі день пам’яті Василія Сповідника. Він був єпископом Парійським, жив у VIII столітті і був відомий своєю відданістю православній вірі. Він був обраний на єпископську кафедру жителями міста Парії і виступив проти іконоборчої єресі, відмовившись підписати постанову про знищення святих ікон, прийняту на Соборі 754 року. За свої переконання, він витерпів багато гонінь і помер, залишивши по собі приклад пасторської любові та самовідданості.

Прикмети 12 квітня

Народні прикмети 12 квітня / Фото: Pexels

Дощить — в перші дні травня буде така ж погода.

Холодний, але сонячний ранок — чекайте на посушливе літо.

Теплий день — до урожайного року.

Що завтра не можна робити

Не дозволяється цього дня сваритися і лаятися, інакше на вас чекатимуть неприємності. Особливо важливо не говорити лихих слів над водоймами. Краще відмовитися від прибирання, адже можна потривожити домовика, який буде пізніше мстити.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури "заговорювали" воду, а потім випивали її, щоб отримати міцне здоров'я на цілий рік. Також цією водою обов'язково вмивалися, особливо дівчата, щоб вберегти красу.

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