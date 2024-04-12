Астрологічний прогноз на 12 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких активних дій. Успіх чекає на тих, хто, стаючи до реалізації нового проєкту, діє спокійно та виважено.

Символ дня: Кабан, що риє землю.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бірюзовий індиго, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто відкладати їх лікування.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння – квашену капусту, солоні огірки та помідори, квас, пиво та багато іншого.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проріджувати сходи, а також підгодовувати та обрізати рослини.

Магія та містика дня: можна проводити обряди на залучення кохання та таану в бізнесі

Сни дня: сни сьогодні несуть багато корисної інформації, тому варто ретельно їх проаналізувати.

Табу дня: категоричне табу – злі наміри стосовно будь-кого.

Цитата дня: «Інтелект – це здатність уникати виконання роботи, але так, щоб вона була зроблена» (Лінус Торвальдс).

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