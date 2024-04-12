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Вибухи пролунали на Хмельниччині — ЗМІ

Вибухи пролунали на Хмельниччині — ЗМІ

Вибухи на Хмельниччині / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 12 квітня у Хмельницької області пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляє Суспільне, за посиланням на власну кореспондентку.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомляє наша кореспондентка", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої атаки по Харкову російські війська застосували відволікальний маневр.

Крім того, ми раніше інформували, що під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України.

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