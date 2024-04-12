На Сумщині пролунали 157 вибухів

Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції показали кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Сум.

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