На Сумщині пролунали 157 вибухів

Ворог продовжує тероризувати Сумщину.
Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (27 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів) та артобстріли (15 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено двох жителів громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріли FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи).
- Свеська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли зі ствольної артилерії (25 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Буринська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Ворожбянська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (19 вибухів). Поранено 2 жителів громади.
- Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
- Сумська громада: ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).