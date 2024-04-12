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На Сумщині пролунали 157 вибухів

На Сумщині пролунали 157 вибухів

Загарбники обстрілюють Сумщину (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

Ворог продовжує тероризувати Сумщину.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (27 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів) та артобстріли (15 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено двох жителів громади.
  • Юнаківська громада: здійснено обстріли FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи).
  • Свеська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли зі ствольної артилерії (25 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
  • Буринська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Ворожбянська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (19 вибухів). Поранено 2 жителів громади.
  • Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
  • Сумська громада: ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

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