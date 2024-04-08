Ворог вдарив КАБами по Білопіллю на Сумщині

Внаслідок російської атаки є поранені.
Російські війська вдарили керованими авіабомбами по місту Білопілля Сумської області вдень 8 квітня.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Ворог наніс авіаційний удар КАБами по центру м. Білопілля. Попередньо, є поранені", – йдеться в заяві військової адміністрації.
Наслідки російської атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, росіяни 7 квітня обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії, атакували дронами та били з танків. У регіоні пролунали 173 вибухи, було поранено людину.
Читайте також: