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Ворог вдарив КАБами по Білопіллю на Сумщині

Ворог вдарив КАБами по Білопіллю на Сумщині

Удар КАБом / Фото: building-tech.org

Внаслідок російської атаки є поранені.

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по місту Білопілля Сумської області вдень 8 квітня.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Ворог наніс авіаційний удар КАБами по центру м. Білопілля. Попередньо, є поранені", – йдеться в заяві військової адміністрації.

Наслідки російської атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, росіяни 7 квітня обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії, атакували дронами та били з танків. У регіоні пролунали 173 вибухи, було поранено людину.

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