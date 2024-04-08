Враг ударил КАБами по Белополью на Сумщине

В результате российской атаки есть раненые.

Российские войска ударили корректируемыми авиабомбами по городу Белополье Сумской области днем 8 апреля.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Враг нанес авиационный удар КАБами по центру г. Белополье. Предварительно есть раненые", — говорится в заявлении военной администрации.

Последствия российской атаки уточняются.

Напомним, россияне 7 апреля обстреляли Сумщину из минометов, артиллерии, атаковали дронами и били из танков. В регионе прогремели 173 взрыва, был ранен человек.

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