РФ устроила авиаудар по Сумам: куда "прилетело"

Последствия вражеской атаки по городу еще уточняются.
Российские войска днем 8 апреля устроили авиаудар по Сумам и попали по гражданской инфраструктуре города.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
В военной администрации проинформировали, что после 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Последствия атаки еще уточняются.
"Будьте внимательны и осторожны, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие", – призвали в ОВА.
К слову, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, масштабными обстрелами пограничных регионов Украины Россия пытается терроризировать гражданское население, чтобы снизить сопротивление вторжению.
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