РФ влаштувала авіаудар по Сумах: куди "прилетіло"

Наслідки ворожої атаки по місту ще уточнюються.

Російські війська вдень 8 квітня влаштували авіаудар по Сумах, і влучили по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У військовій адміністрації поінформували, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Наслідки атаки ще уточнюються.

"Будьте уважні та обережні, під час сигналу повітряної тривоги завжди прямуйте в укриття", – закликали в ОВА.

До слова, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, масштабними обстрілами прикордонних регіонів України Росія намагається тероризувати цивільне населення, щоб зменшити спротив вторгненню.

Читайте також: