РФ влаштувала авіаудар по Сумах: куди "прилетіло"

Наслідки ворожої атаки по місту ще уточнюються.
Російські війська вдень 8 квітня влаштували авіаудар по Сумах, і влучили по цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомила Сумська ОВА.
У військовій адміністрації поінформували, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Наслідки атаки ще уточнюються.
"Будьте уважні та обережні, під час сигналу повітряної тривоги завжди прямуйте в укриття", – закликали в ОВА.
До слова, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, масштабними обстрілами прикордонних регіонів України Росія намагається тероризувати цивільне населення, щоб зменшити спротив вторгненню.
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