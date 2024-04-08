На Сумщині ексрегіонал координував авіаудари окупантів – СБУ

Служба безпеки запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області.

СБУ "на гарячому" затримала ексрегіонала та агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумської області, щоб встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ і скоригувати по ньому авіаудар окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної "цілі".

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої "Партії регіонів".

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

До поля зору спецслужби РФ ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині затримали іноземних агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони.

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