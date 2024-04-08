Сестри Кіченок драматично програли фінал парного турніру в Чарльстоні

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок не змогли стати переможницями парного розряду турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.

У фінальному матчі сестри зазнали поразки від американок Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. Людмила та Надія розгромно виграли перший сет – 6:1, але потім програли другу партію – 3:6, після чого поступилися на вирішальному тайбрейку – 7:10.

Додамо, що в півфіналі українки обіграли лідерок посіву Ніколь Меліхар (США) та Еллен Перес (Австралія).

Сестри Кіченок увосьме спільно зіграли у фіналі на рівні WTA, чотри рази їм вдавалося завоювати титул. Це був їхній перший фінал турніру WTA на ґрунті.

До цього Людмила та Надія востаннє разом грали у фіналі у вересні 2022 року, коли перемогли на турнірі WTA 250 у Таллінні.

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