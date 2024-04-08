Сестры Киченок драматично проиграли финал парного турнира в Чарльстоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли стать победительницами парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.

В финальном матче сестры потерпели поражение от американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс.

Поединок длился 1 час 21 минуту. Людмила и Надежда разгромно выиграли первый сет – 6:1, но затем проиграли вторую партию – 3:6, после чего уступили на решающем тай-брейке – 7:10.

Добавим, что в полуфинале украинки обыграли лидеров посева Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).

Сестры Киченок в восьмой раз совместно сыграли в финале на уровне WTA, четыре раза им удавалось завоевать титул. Это был их первый финал турнира WTA на грунте.

До этого Людмила и Надежда последний раз вместе играли в финале в сентябре 2022 года, когда победили на турнире WTA 250 в Таллинне.

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