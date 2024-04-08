Почему дорожает доллар: в НБУ назвали причины

Нацбанк считает, что ситуация на валютном рынке в марте была контролируемой, а курсовые колебания – умеренными.

Национальный банк Украины назвал причины роста курса доллара в последнее время.

Об этом отчитывается пресс-служба финучреждения.

"Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту. Как следствие, гривна ослабла", — говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими.

"НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды", — отметили в ведомстве.

"Разница между наличным и официальным курсом сейчас составляет 0,7%, что меньше, чем в предыдущие периоды. Оба фактора увеличивают устойчивость валютного рынка Украины", — добавили в НБУ.

Ухудшение баланса спроса и предложения валюты в НБУ объяснили:

оживлением весно-полевых работ, благодаря чему традиционно увеличивается спрос на валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений

ростом потребности в импорте энергоносителей, в частности из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора

активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца

завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов

Будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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