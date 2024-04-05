У украинцев растут зарплаты: в НБУ объяснили причины

В Украине постепенно растутзарплаты, несмотря на ограниченное количество квалифицированных работников на рынке труда. Работодатели повышают выплаты на фоне кадровых проблем и растущего числа мигрантов.

Об этом говорится в отчете НБУ.

"Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос", — отметили в НБУ.

По данным НБУ, на сайтах по поиску работы растет количество новых вакансий, то есть в Украине сохраняется спрос на рабочую силу. Но опросы представителей бизнеса свидетельствуют, что растет количество предприятий, которым трудно найти как квалифицированный, так и неквалифицированный персонал. При этом в Нацбанке подчеркивают, что количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжает сокращаться.

"Это может быть следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и последующей миграции", — отметили в НБУ.

Напомним, в Украине с 1 апреля повысилась минимальная зарплата.

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