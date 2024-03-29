С 1 апреля будет повышена минимальная зарплата

Сейчас минимальная зарплата составляет 7100 грн, будет – 8000 грн.

В Украине с 1 апреля повышается минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 грн. Будет – 8000 грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 29 марта.

Премьер также сообщил, что пенсионные выплаты за март произведены в полном объеме. Более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты.

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"Повышение произошло, как мы и обещали. С 1 апреля будем увеличивать выплаты работающим пенсионерам", – сообщил глава правительства.

В целом за март выплачены пенсии на 62 млрд грн.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили о порядке перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Ранее в ПФУ объяснили, кому в Украине повысят пенсии и насколько.