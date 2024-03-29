Від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата

Зараз мінімальна зарплата становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн.
В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня.
Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.
"Підвищення відбулося, як ми й обіцяли. Від 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.
Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.
Нагадаємо, в Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.
Раніше в ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.
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