Від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата

Зараз мінімальна зарплата становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн.

В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня.

Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

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"Підвищення відбулося, як ми й обіцяли. Від 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.

Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.

Раніше в ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.