Генерал США ответил, воспользуется ли армия РФ взятием Авдеевки

Оккупационная армия РФ не может в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки Донецкой области. Сейчас захватчики не имеют на это возможности.

Об этом заявил экскомандующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain.

Он отметил: сейчас говорят о нехватке боеприпасов в ВСУ и потерях среди военных, но и у РФ "настоящие проблемы" со своим войском.

"Авдеевка упала пять недель назад, а россияне не смогли с этого воспользоваться, потому что не имеют возможности", — заявил Ходжес.

По его словам, преимущества России в боеприпасах, а речь об объявляемых соотношениях артиллерийских снарядов россиян к Украине 5:1 или 10:1, — "воспринимаются как данность".

"Возможно, это иногда и так, но у них (армии РФ — Ред.) нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов", — американский генерал.

Как сообщалось, Forbes пишет, что 30 марта Россия под Авдеевкой пошла в один из самых больших танковых штурмов за всю войну. ВСУ разгромили вражескую колонну врага возле города.

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