В українців зростають зарплати: в НБУ пояснили причини

В Україні поступово зростають зарплати попри обмежену кількість кваліфікованих працівників на ринку праці. Роботодавці підвищують виплати на тлі кадрових проблем та зростаючої кількості мігрантів.

Про це йдеться у звіті НБУ.

"Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", — зазначили в НБУ.

За даними НБУ, на сайтах з пошуку роботи зростає кількість нових вакансій, тобто в Україні зберігається попит на робочу силу. Але опитування представників бізнесу свідчать, що зростає кількість підприємств, яким важко підшукати як кваліфікований, так і некваліфікований персонал. При цьому у Нацбанку підкреслюють, що кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, продовжує скорочуватися.

"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", — зазначили у НБУ.

Нагадаємо, в Україні від 1 квітня підвищилася мінімальна зарплата.

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