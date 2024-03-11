Зарплати в понад 70 тис. грн: які вакансії найбільш високооплачувані в Україні

Зарплати у 70 тис. грн та більше в Україні одержують спеціалісти в галузі IT та військові. Найбільше платять тим, хто володіє мовами програмування.

Про це повідомляє Oboz.ua із посиланням на публікацію великого кадрового порталу.

Найвищі зарплати в Україні – список вакансій

До 10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні входять:

C++ програміст – 110 000 грн,

програміст Golang – 92 500 грн,

Net-програміст – 85 000 грн,

оператор ПТРК – 85 000 грн,

танкіст – 75 000 грн,

розвідник – 71 000 грн,

вогнеметник – 70 100 грн,

зенітник – 70 100 грн,

штурмовик – 70 100 грн,

гранатометник – 70 000 грн.

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Зауважимо, що 2024 року в Україні очікується зростання середньої зарплати. Відповідно до затвердженого у держбюджеті прогнозу, середня зарплата становитиме 21 800 грн.

На сьогодні середня зарплата в Україні досягла 19 тис. грн, але її зростання не перекрило інфляцію. У доларах зарплати досі не дотягують до довоєнного рівня.

Найвища середня зарплата в Україні

Сектори української економіки з найвищими середньомісячними зарплатами:

інформація та телекомунікації – 36 544 грн;

фінансова та страхова діяльність – 32 944 грн;

авіаційний транспорт – 28 177 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн;

державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 20 506 грн.

Нагадаємо, відповідно до статті 39 закону "Про державний бюджет України на 2024 рік", українські роботодавці повинні індексувати зарплати працівникам відповідно до рівня інфляції.

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