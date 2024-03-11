Зарплати в понад 70 тис. грн: які вакансії найбільш високооплачувані в Україні

Найвищі зарплати отримують програмісти та військові.
Зарплати у 70 тис. грн та більше в Україні одержують спеціалісти в галузі IT та військові. Найбільше платять тим, хто володіє мовами програмування.
Про це повідомляє Oboz.ua із посиланням на публікацію великого кадрового порталу.
Найвищі зарплати в Україні – список вакансій
До 10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні входять:
- C++ програміст – 110 000 грн,
- програміст Golang – 92 500 грн,
- Net-програміст – 85 000 грн,
- оператор ПТРК – 85 000 грн,
- танкіст – 75 000 грн,
- розвідник – 71 000 грн,
- вогнеметник – 70 100 грн,
- зенітник – 70 100 грн,
- штурмовик – 70 100 грн,
- гранатометник – 70 000 грн.
Зауважимо, що 2024 року в Україні очікується зростання середньої зарплати. Відповідно до затвердженого у держбюджеті прогнозу, середня зарплата становитиме 21 800 грн.
На сьогодні середня зарплата в Україні досягла 19 тис. грн, але її зростання не перекрило інфляцію. У доларах зарплати досі не дотягують до довоєнного рівня.
Найвища середня зарплата в Україні
Сектори української економіки з найвищими середньомісячними зарплатами:
- інформація та телекомунікації – 36 544 грн;
- фінансова та страхова діяльність – 32 944 грн;
- авіаційний транспорт – 28 177 грн;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн;
- державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 20 506 грн.
Нагадаємо, відповідно до статті 39 закону "Про державний бюджет України на 2024 рік", українські роботодавці повинні індексувати зарплати працівникам відповідно до рівня інфляції.
Читайте також: