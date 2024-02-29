Українцям перерахують зарплати 2024 року після індексації

Розрахунок індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення відбудеться від 1 січня.

Українські роботодавці повинні знову індексувати зарплати своїм співробітникам відповідно до рівня інфляції.

Про це повідомляє пресслужба Держпраці.

Зазначається, що відповідне правило передбачено у статті 39 закону "Про державний бюджет України на 2024 рік".

Відповідно до закону про держбюджет, розрахунок індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення здійснюють наростаючим підсумком, починаючи від січня 2024 року.

"Таким чином, у нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється", — сказано в повідомленні відомства.

Раніше стало відомо, що в Україні планується підвищення пенсій. Збільшення планується вже від перших днів весни та загалом торкнеться 10 мільйонів українців.

Читайте також: