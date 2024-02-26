В Україні змінили правила декретної відпустки 2024 року: що відомо 

Відтепер початок декретної відпустки буде можливим після 30-го тижня вагітності.

Після прийнятих змін урядом, вагітні жінки можуть самостійно обирати час початку декретної відпустки пізніше 30-го тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Про це повідомляє Уряд.

Відтепер початок декретної відпустки буде можливим після 30-го тижня вагітності. Жінка зможе самостійно визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, або ж розпочати відпустку з 30-го тижня без додаткових дій.

Продовжити роботу жінка зможе з дозволу свого лікаря, і це не впливає на тривалість декретної відпустки, а розмір допомоги не зменшується.

Нагадаємо:

До набуття чинності наказу Міністерства охорони здоровʼя 10 листопада 2023 року початок декретної відпустки був обовʼязковим від 30-го тижня вагітності. Вибрати конкретну дату було неможливо.

Крім того, від 30-го тижня вагітності лікар формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність, а електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця.

Водночас продовжити роботу було можливо, однак це скорочувало термін декретної відпустки, а розмір допомоги зменшувався.

Читайте також: