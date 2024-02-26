Поляки посилять блокаду кордону з Україною: протести відновлять перевізники

Польські перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку.

Поляки посилять блокаду кордону з Україною 1 березня. Цього дня відновлять свої протести польські перевізники, які планують заблокувати переходи в Гребеному, Дорогуську та Корчовій.

Про це повідомляє RMF 24.

Як з’ясував кореспондент Міхал Добролович, перевізники з Люблінщини та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребеному, Дорогуську та Корчовій. Можливо, протест торкнеться і під’їзду до переходу в Медиці.

Польські перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Від листопада 2023 року поляки вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Він наголосив, що усі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти.

Однак організатори протестів на Люблінщині та Підкарпатті стверджують, що немає ні законів, ні правил.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить контроль за українськими перевізниками, але минули тижні – проєкту немає", – заявив президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський.

За його словами, перевізники досі протестують, але неофіційно.

"Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад", – зазначив Вронський.

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Сигнали з боку фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до 29 лютого в цьому питанні нічого не відбудеться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

За інформацією видання, збитки, спричинені блокуванням перевізниками польсько-українських прикордонних переходів протягом понад 10 тижнів, могли становити кілька сотень мільйонів євро. Така велика сума пояснюється тим, що вартість усього річного транспортування з Польщі до України становить приблизно 10 млрд євро.

Деякі перевізники намагалися оминути заблоковані пункти пропуску. Вирішили транспортувати вантаж залізницею або окружним шляхом – наприклад, через Словаччину. Це дозволяло доставляти експортовані товари до місця призначення, але також часто призводило до додаткових витрат.

Нагадаємо, в середині січня 2024 року польські перевізники припинили блокування кордону з Україною, яке тривало кілька місяців.

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