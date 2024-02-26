Поляки усилят блокаду границы с Украиной: протесты возобновят перевозчики

Польские перевозчики жалуются на то, что украинцы вытесняют их с рынка.

Поляки усилят блокаду границы с Украиной 1 марта. В этот день возобновят свои протесты польские перевозчики, которые планируют заблокировать переходы в Гребеном, Дорогуске и Корчевой.

Об этом сообщает RMF 24.

Как выяснил корреспондент Михал Добролович, перевозчики из Люблинщины и Подкарпатья снова хотят заблокировать переходы в Гребеном, Дорогуске и Корчевой. Возможно, протест коснется и подъезда к переходу в Медике.

Польские перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года поляки требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заверил, что помнит требования перевозчиков. Он подчеркнул, что все они реализуются, проблема аграриев и перевозчиков очень схожа. Тем временем транспортная отрасль ждет конкретных законодательных актов.

Однако организаторы протестов в Люблинщине и Подкарпатье утверждают, что нет ни законов, ни правил.

"У нас было сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит контроль за украинскими перевозчиками, но прошли недели — проекта нет", — заявил президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский.

По его словам, перевозчики до сих пор протестуют, но неофициально.

"Этих людей мы видим на протестах фермеров. Для меня это тоже абсолютно несерьезно, мы должны дать возможность правительственному управлению реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против блокирования дорог, я за решение проблем конкретных общин", – отметил Вронский.

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Сигналы со стороны фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если до 29 февраля в этом вопросе ничего не произойдет, масштаб и количество протестов на границе с Украиной может только возрасти.

По информации издания, ущерб, нанесенный блокировкой перевозчиками польско-украинских пограничных переходов в течение более 10 недель, мог составить несколько сотен миллионов евро. Такая крупная сумма объясняется тем, что стоимость всей годовой транспортировки из Польши в Украину составляет около 10 млрд евро.

Некоторые перевозчики пытались миновать заблокированные пункты пропуска. Решили транспортировать груз по железной дороге или окружным путем – например, через Словакию. Это позволяло доставлять экспортируемые товары в место назначения, но также часто приводило к дополнительным расходам.

Напомним, в середине января 2024 года польские перевозчики прекратили блокировку границы с Украиной, которая длилась несколько месяцев.

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