В Польше перевозчики разблокировали границу: подробности

В настоящее время въезда в Украину перед пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

В Польше перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, польские перевозчики прекратили блокировку границы. По состоянию на сегодняшний день оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Учтите эту информацию при планировании международных перевозок", – рассказали в ГНСУ.

Напомним, что мужчина вывез за границу 14 убегавших от мобилизации уклонистов.

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