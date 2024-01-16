В Польше перевозчики разблокировали границу: подробности

В настоящее время въезда в Украину перед пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.
В Польше перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Как отмечается, польские перевозчики прекратили блокировку границы. По состоянию на сегодняшний день оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Учтите эту информацию при планировании международных перевозок", – рассказали в ГНСУ.
Напомним, что мужчина вывез за границу 14 убегавших от мобилизации уклонистов.
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