"Путину снова нужна победа": военный о действиях врага в районе Авдеевки

Так, Владимир Путин в очередной раз приказал своему войску захватить Авдеевку. Это нужно ему на фоне волны недовольства среди граждан РФ из-за утраченных самолетов.

Об этом сказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

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Как утверждает Тимочко, враг провел перегруппировку войск и определенные ротационные действия. Ему нужна хоть какая-то победа.

"Путин предоставил задачу занять Авдеевку, чтобы погасить волну недовольства в российском обществе в рамках крайних событий с самолетами РФ. Путин спешит продемонстрировать какую-то победу или активизацию, чтобы российское общество восприняло месть за "братьев вечного полета". И командование на этом направлении тоже это понимает. Этот симбиоз событий и заставляет их активно наступать на Авдеевском направлении", – объяснил Тимочко.

Более того, говорит он, россияне также понимают, что в вопросе захвата Авдеевки время играет не в их пользу. И президентские выборы в России тоже приближаются.

"Авдеевка расположена на стыке востока и юга, и это угроза для российского военного контингента Донецкого направления. Также это может для них превратиться и в проблему Мариуполя. Все эти события и связаны с активизацией агрессора на Авдеевском направлении, чтобы успокоить Путина после их потерь в воздушном пространстве. Но говорить, что россияне где-то закрепляются еще рано", – подытожил военный.

Ранее стало известно, сколько людей остаются в Авдеевке и почему они не эвакуируются.

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