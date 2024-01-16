Разведка Британии назвала главную цель армии РФ на фронте

В последнюю неделю ни российская оккупационная армия, ни украинские Силы обороны не достигли значительных успехов. Тем временем главной целью войск РФ остается оцепление Авдеевки в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британские специалисты отмечают: несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 прогресс в захвате Марьинки Донецкой области, Россия не смогла извлечь выгоду. Что больше — захватчикам не удалось продвинуться ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки.

Вероятно, оцепление Авдеевки, вероятно, останется ключевым направлением усилий россиян, считают аналитики британской разведки. Впрочем, на сегодняшний день РФ добилась очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

"Поселок Степное на севере остается под контролем Украины, который обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту поставок. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели", — отмечают в Минобороны.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки. Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками преуспеть в других местах.

В свою очередь, офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отмечает, что РФ хочет взять реванш и накапливает резервы для повторного наступления на Авдеевку. В частности, за последние несколько недель они нанесли более 250 ударов такими бомбами.

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