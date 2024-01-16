Розвідка Британії назвала головну мету армії РФ на фронті

Протягом останнього тижня ні російська окупаційна армія, ні українські Сили оборони не досягнули значних успіхів. Тим часом головною метою військ РФ залишається оточення Авдіївки на Донеччині.

Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Британські фахівці зауважують: попри досягнутий наприкінці грудня 2023-го прогрес у захопленні Мар'їнки Донецької області, Росія не змогла отримати вигоду. Що більше - загарбникам не вдалося просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

Ймовірно, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль росіян, вважають аналітики британської розвідки. Втім, на сьогоднішній день РФ досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

"Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Він зазначив, що російські штурми та атаки, які продовжуються, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

Своєю чергою, офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов наголошує, що РФ хоче взяти реванш і накопичує резерви для повторного наступу на Авдіївку. Зокрема, за останні кілька тижнів вони завдали понад 250 ударів такими бомбами.

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