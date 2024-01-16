Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки — Тимочко

Авдіївка давно перейшла для росіян з військової доцільності у політичну площину.

Росія провалила початковий план в районі Авдіївки і тому вимушені реагувати на ситуацію, яка розвивається навколо міста.

Про це в етері програми "Лінія фронту" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він зазначив, що російські штурми та атаки, які продовжуються, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

"Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії з урахуванням втрат у політичну площину, оскільки на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив Путін", - зазначив Тимочко.

Він наголосив, що Авдіївка не окупована і у найближчій перспективі у загарбників не вийде захопити місто, але вони продовжують штурмові дії.

"Щодо всієї дуги навколо Авдіївки, то там безперервно відбуваються штурм і атаки по всій лінії й гадати що для росіян є важливим і головним напрямком, а який відволікаючий, невідомо. Думаю, росіяни намагаються йти на всій лінії з урахуванням можливо десь вдасться", - сказав Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ хоче взяти реванш і накопичує резерви для повторного наступу на Авдіївку.

Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія Росії утримує в районі Авдіївки близько 40 тисяч солдатів.

Читайте також: