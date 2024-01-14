Скільки окупантів перебуває в районі Авдіївки – дані від ЗСУ

Стало відомо, скільки військових Росія тримає в районі Авдіївки на Донеччині.

Окупаційна армія Росії утримує в районі Авдіївки близько 40 тисяч солдатів. Так, кількість росіян у районі Авдіївки на Донеччині не змінилася.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку – приблизно 40 тисяч діє", - сказав речник.

Штупун також додав, що на Таврійському напрямку ворог за добу втратив 437 осіб, а також 60 одиниць військової техніки – танк, 11 бронемашин, 10 артилерійських систем. Також ЗСУ вдалося вразити російський зенітний комплекс "ТОР".

Бої за Авдіївку

За даними аналітиків ISW, окупанти досягли незначного "успіху" на північний захід від Авдіївки. Вони просунулися на схід від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста. ЗСУ здійснює на цьому напрямку контратаки.

Російські та українські сили повідомляли про продовження бойових дій на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Очеретиного, Степового.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що армія РФ почала активно використовувати важку техніку біля Авдіївки. Сприяють таким діям росіян морози та підмерзання ґрунту.

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