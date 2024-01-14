Сколько оккупантов находятся в районе Авдеевки – данные от ВСУ

Оккупационная армия России удерживает в районе Авдеевки около 40 тысяч солдат. Так, количество россиян в районе Авдеевки Донецкой области не изменилось.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении – примерно 40 тысяч действует", — сказал спикер.

Штупун также добавил, что на Таврическом направлении враг в сутки потерял 437 человек, а также 60 единиц военной техники – танк, 11 бронемашин, 10 артиллерийских систем. Также ВСУ удалось поразить российский зенитный комплекс "ТОР".

Бои за Авдеевку

По данным аналитиков ISW, оккупанты достигли незначительного "успеха" к северо-западу от Авдеевки. Они продвинулись к востоку от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города. ВСУ осуществляет в этом направлении контратаки.

Российские и украинские силы сообщали о продолжении боевых действий северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Очеретиного, Степного.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что армия РФ начала активно использовать тяжелую технику возле Авдеевки. Содействуют таким действиям россиян морозы и подмерзание почвы.

Военные ВСУ рассказали о новой жуткой тактике оккупантов под Авдеевкой – россияне делают вид, что они мертвые (фото, видео).

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