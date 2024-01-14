"Интер" разбил соперника и оторвался от "Ювентуса" на вершине Серии А (видео)

"Интер" разгромил " Монцу" в выездном матче 20-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Бриантео" в Монце завершился со счетом 1:5 .

"Нерадзурри" вышли вперед на 12-й минуте, когда Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. А уже через две минуты Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей.

После перерыва подопечные Симоне Индзаги довели дело до разгрома. На 60-й минуте Чалханоглу оформил дубль. "Монца" сократила отставание на 69-й минуте – Маттео Пессина реализовал пенальти.

Однако после этого мяч еще дважды побывал в сетке ворот хозяев поля. На 84-й минуте Лаутаро Мартинес забил с пенальти, таким образом также сделав дубль в этой игре. А точку в поединке на 88-й минуте поставил Маркус Тюрам.

Обзор матча "Монца" – "Интер"

После этой победы "Интер" (51 балл) продолжает лидировать в Серии А – "нерадзурри" опережают "Ювентус" на 5 очков, хотя у туринского клуба есть матч в запасе. "Монца" (25 пунктов) занимает 11-е место.

В следующем туре "Интер" 28 января на выезде сыграет с "Фиорентиной", а "Монца" 21 января в гостях сойдется с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.

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