Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Милан" будет принимать "Рому".
13 – 16 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Торино", действующий чемпион "Наполи" дома встретится с "Салернитаной", "Эмполи" Виктора Коваленко приедет в гости к "Вероне", а "Интер" на выезде сразится с "Монцой".
В воскресенье "Лацио" будет принимать "Лечче", "Фиорентина" сыграет против "Удинезе", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Милан" и "Рома".
В понедельник "Аталанта" на своем поле сойдется с "Фрозиноне", а завершится тур во вторник – "Ювентус" на домашней арене попытается обыграть "Сассуоло".
- После 19-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (48 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (46). На третьей строчке – "Милан" (39). Четвертой идет "Фиорентина" (33).
- Матчи 21-го тура Серии А состоятся 20 – 21 января.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Суббота, 13 января
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 14 января
|13:30
|ЛАЦИО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 15 января
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|Вторник, 16 января
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО
Таблица Серии А после 19-го тура
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