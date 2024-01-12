Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

13 – 16 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Торино", действующий чемпион "Наполи" дома встретится с "Салернитаной", "Эмполи" Виктора Коваленко приедет в гости к "Вероне", а "Интер" на выезде сразится с "Монцой".

В воскресенье "Лацио" будет принимать "Лечче", "Фиорентина" сыграет против "Удинезе", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Милан" и "Рома".

В понедельник "Аталанта" на своем поле сойдется с "Фрозиноне", а завершится тур во вторник – "Ювентус" на домашней арене попытается обыграть "Сассуоло".

После 19-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (48 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (46). На третьей строчке – "Милан" (39). Четвертой идет "Фиорентина" (33).

Матчи 21-го тура Серии А состоятся 20 – 21 января.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 19-го тура

Таблица Серии А после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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