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Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Милан" будет принимать "Рому".

13 – 16 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Торино", действующий чемпион "Наполи" дома встретится с "Салернитаной", "Эмполи" Виктора Коваленко приедет в гости к "Вероне", а "Интер" на выезде сразится с "Монцой".

В воскресенье "Лацио" будет принимать "Лечче", "Фиорентина" сыграет против "Удинезе", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Милан" и "Рома".

В понедельник "Аталанта" на своем поле сойдется с "Фрозиноне", а завершится тур во вторник – "Ювентус" на домашней арене попытается обыграть "Сассуоло".

  • После 19-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (48 очков). Вторую позицию занимает "Ювентус" (46). На третьей строчке – "Милан" (39). Четвертой идет "Фиорентина" (33).
  • Матчи 21-го тура Серии А состоятся 20 – 21 января.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Суббота, 13 января
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ТОРИНО
16:00 НАПОЛИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 МОНЦА   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 14 января
13:30 ЛАЦИО   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 МИЛАН   _:_   РОМА
Понедельник, 15 января
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ФРОЗИНОНЕ
Вторник, 16 января
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО

Таблица Серии А после 19-го тура

Таблица Серии А после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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