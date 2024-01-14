"Милан" разобрался с "Ромой" в центральном матче 20-го тура Серии А

"Милан" обыграл "Рому" в центральном поединке 20-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершилась со счетом 3:1 .

На 11-й минуте матча хозяев вывел вперед Ясин Адли. Так что на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе "россонери".

На старте второго тайма подопечные Стефано Пиоли развили свой успех – на 56-й минуте результативный удар нанес Оливье Жиру.

Команда Жозе Моуринью сократила отставание на 69-й минуте, когда Леандро Паредес реализовал пенальти.

Однако спастись от поражения римлянам не удалось. На 84-й минуте Тео Эрнандес установил окончательный счет в этом противостоянии, отличившись с передачи Жиру.

"Милан" (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Рома" (29 баллов) располагается на девятой позиции.

В следующем туре "россонери" 20 января на выезде сыграют против "Удинезе". В тот же день "волки" будут принимать "Верону".

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