Шикарный дубль Влаховича позволил "Ювентусу" одержать разгромную победу в матче Серии А (видео)

"Старая синьора" разбила "Сассуоло" и продолжает погоню за лидером чемпионата Италии.

"Ювентус" разгромил "Сассуоло" в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А. Поединок в Турине завершился со счетом 3:0 .

Героем встречи стал полузащитник "бьянконери Душан Влахович. На 15-й минуте сербский футболист открыл счет роскошным ударом в "девятку" из-за пределов штрафной.

На 37-й минуте Влахович оформил дубль отличным прямым ударом со штрафного в верхний ближний угол.

Во втором тайме подопечные Массимильяно Аллегри довели дело до разгрома. За минуту до конца основного времени игры третий гол в ворота гостей забил Федерико Кьеза.

Обзор матча "Ювентус" – "Сассуоло"

После этого матча "Ювентус" (49 очков) остался на втором месте в Серии А. "Старая синьора" отстает от лидера чемпионата "Интера" на два балла. "Сассуоло" (19 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Ювентус" 21 января сыграет на выезде против "Лечче", а "Сассуоло" 28 января в гостях встретится с "Монцой".

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