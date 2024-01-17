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В Киевской области будут раздаваться взрывы

В Киевской области будут раздаваться взрывы

Взрывотехники / Фото: Киевская областная госадминистрация

Саперы будут проводить плановые работы в Киевской области.

В Бучанском районе Киевской области 17 января возможно будут слышны звуки взрывов.

Об этом предупреждает Киевская областная военная администрация.

Так, возле одного из населенных пунктов района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

"Сохраняем спокойствие – это плановые работы", — предупредили людей.

Напомним, стали известны подробности громкого скандала с именами и реальными сроками про депутатов-уклонистов из КГВА.

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